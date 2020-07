Celebridades Karina Bacchi sobre tentativas de nova fertilização: “Perdi as contas”

6 de julho de 2020

Mãe de Enrico, de 2 anos, apresentadora pretende ser mãe mais uma vez. (Foto: Reprodução/Instagram)

Karina Bacchi e o marido, o empresário esportivo Amauri Nunes, falaram abertamente sobre os processos de fertilização para tentar engravidar do segundo filho. “A gente ainda não conseguiu dar vida a um irmãozinho para o Enrico. Fizemos uma pausa por causa da pandemia. Já perdi [as contas de quantas tentativas], estou um pouco confusa”, disse ela, que é mãe de Enrico, por meio de uma produção independente, de 2 anos de idade.

De acordo com Amauri já foram cinco vezes que tentaram a fertilização in vitro (FIV), e Karina completou: “Acho que já passou de cinco”. No YouTube, o casal lançou o programa Karina e Amauri para falar sobre a vida em família.

A influencer e apresentadora afirmou que não pode engravidar naturalmente. De acordo com Karina, ela teve uma hidrossalpinge, um acúmulo de líquidos tóxicos nas trompas, o que fez com que ela precisasse retirar as trompas, se tornando infértil.

