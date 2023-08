Grêmio Karla Alves retorna ao Tricolor e é reforço para as Gurias Gremistas

2 de agosto de 2023

Atleta assinou contrato até 2024 e já está integrada ao grupo Foto: Grêmio/Divulgação

Karla Alves está de volta ao elenco das Gurias Gremistas. A atleta retorna ao Grêmio para ser mais uma opção no meio-campo e ajudar a equipe na caminhada rumo ao Bicampeonato Gaúcho. Com vínculo até 2024, a meia assinou contrato e já está integrada ao grupo.

Paranaense, natural da cidade de Tomazina, Karla foi revelada pelo Foz Cataratas em 2015 e desde então, conta com passagens pelo Santos, Palmeiras, Minas Icesp, Grêmio e Real Brasília.

Enquanto esteve no Tricolor, fez valer suas características e foi um dos destaques do time pela sua qualidade nos passes, boa técnica e visão de campo, sendo peça fundamental na campanha do Brasileirão 2022 e na conquista do Estadual no último ano. No total, foram 20 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 6 derrotas e 7 gols marcados.

Além do Gauchão conquistado com as cores tricolores, Karla tem no currículo os títulos do Brasileirão A1 (2017) e Campeonatos Paulistas (2018 e 2019). A meia ainda soma passagens pelas Seleções Brasileiras de base, integrando a equipe campeã Sul-Americana Sub-20 (2018).

A atleta, que chegou nesta segunda-feira, 17, ao Clube, falou sobre seu retorno e objetivos com a camisa gremista. “Sentimento bom em poder retornar. Saí em um bom momento do Clube, com o título do Estadual. Agora volto com fome de mais, com o objetivo de conquistar títulos. Quero ganhar o Gauchão novamente e qualquer campeonato que teremos pela frente. Já pensando também no próximo ano, quero trabalhar bastante para irmos além no Brasileiro. A palavra é topo, quero que o Grêmio esteja no topo da tabela do Nacional”, comentou.

Ficha:

Nome: Karla Karolina Alves Machado

Nascimento: 23/11/1999 (22 anos)

Naturalidade: Tomazina, Paraná

Posição: Meio-Campo

Último clube: Real Brasília

