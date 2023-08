Grêmio Grêmio realiza treino intenso com foco nas finalizações para o confronto diante do Vasco pelo Brasileirão

O grupo volta a treinar na tarde desta quinta-feira (03), a partir das 15h30, no CT Luiz Carvalho Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A manhã desta quarta-feira (02) marcou mais um trabalho intenso do Tricolor no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, visando o duelo do próximo domingo (06), às 16h, diante do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apenas a primeira parte do treino foi aberta à imprensa. Neste momento, após o aquecimento com circuitos físicos e exercícios de força, o técnico Renato Portaluppi dividiu o grupo em dois e realizou um trabalho técnico.

No início, movimentação em campo reduzido, com limite de toques na bola, priorizando a velocidade de raciocínio e tomada de decisão com finalizações em pequenos arcos.

Na sequência, um treinamento em meio-campo, de aproximação e finalizações já nas metas em tamanho normal. Em duplas, os atletas saíam em velocidade de um lado para concluir do outro, com bolas vindas de cruzamentos altos e rasteiros.

Às 11h15, Renato solicitou a saída da imprensa para trabalhar questões táticas e jogadas de bola parada.

A novidade ficou por conta da presença do atacante argentino Lucas Besozzi, anunciado como reforço no último domingo, que treinou normalmente. Além dele, fizeram parte do trabalho os goleiros Cássio, da Sub-20, e João Victor, da Sub-17.

Kannemann e Carballo foram ausências. Pepê e Cristaldo treinaram na academia e depois correram no gramado.

O grupo volta a treinar na tarde desta quinta-feira (03), a partir das 15h30, no CT Luiz Carvalho.

