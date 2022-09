Mundo Kate Middleton assume o título de nobreza que pertenceu a Diana: princesa de Gales

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Denominação "Princesa de Gales" pertenceu à Lady Di até sua morte, em 1997. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante primeiro discurso televisionado depois da morte da rainha Elizabeth II, o rei Charles III anunciou que Kate Middleton, esposa do príncipe William, vai passar a usar o título de Princesa de Gales. A denominação real pertenceu anteriormente à princesa Diana, que morreu em 1997.

Com a morte de Elizabeth II, o filho mais velho da rainha sobe ao trono, aos 73 anos. Ele recebe o título de Rei Charles III. Já seu filho William, que era Duque de Cambridge, vai ser intitulado Duque de Cornualha, uma propriedade que gera renda anual de 20 milhões de libras (cerca de R$ 120 milhões).

Com a morte da rainha Elizabeth II, William tornou-se o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico. E, por consequência, a nova princesa de Gales pode ser a próxima rainha consorte.

Há também um novo título para a esposa de Charles, Camilla, que se torna a rainha consorte — termo usado para a esposa do monarca. Camilla não chegou a assumir um título de princesa. Antes de alçar ao atual cargo, ela era a Duquesa da Cornuália. Originalmente, a denominação Rainha é atribuída apenas para as governantes que nasceram na Família Real e que estavam na linha de sucessão, como no caso de Elizabeth II.

Proclamação

Neste sábado (10), o rei Charles III foi formalmente proclamado monarca em uma cerimônia em Londres conhecida como Conselho de Adesão.

“No cumprimento da pesada tarefa que me foi confiada e à qual agora dedico o que me resta da minha vida, peço a orientação e a ajuda de Deus Todo-Poderoso”, declarou o novo rei durante a cerimônia.

O Reino Unido, contudo, não estava sem um líder de Estado desde a morte da rainha Elizabeth II na quinta-feira (8). Isso porque a lei Rex nunquam moritur (“o rei nunca morre”, em latim) determina que o trono seja assumido pelo primeiro integrante na linha de sucessão real assim que o último monarca morre. Portanto, Charles III se tornou rei no momento em que a mãe faleceu.

Durante a cerimônia, também foi anunciado que o funeral da Rainha Elizabeth II, que ocorrerá no dia 19 de setembro, será feriado em todo o Reino Unido.

“O reinado de minha mãe foi inigualável em sua duração, sua dedicação e sua devoção”, declarou Charles na cerimônia, que, pela primeira vez, foi transmitida pela televisão.

Conselho de Adesão

O Conselho Privado é integrado por mais de 700 pessoas, dentre elas o rei, Charles III, a primeira-ministra, Liz Truss, membros do gabinete, ministros, juízes, figuras da Commonwealth e o líder da oposição. Além de aconselhar o monarca, o grupo tem diversas funções administrativas, executivas e judiciárias.

A cerimônia do Conselho de Adesão é um encontro dos integrantes do Conselho Privado. A cerimônia aconteceu nos Apartamentos de Estado do Palácio de St. James, em Londres, e foi dividida em duas partes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo