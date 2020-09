Magazine Kate Middleton divulga 100 fotos de seu projeto fotográfico sobre o coronavírus

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Kate Middleton escolheu 100 imagens para integrar projeto. (Foto: Reprodução)

Em maio, Kate Middleton se juntou à National Portrait Gallery a fim de montar uma exibição de fotos que retratasse a vida dos britânicos durante a pandemia de Covid-19. Ela convidou pessoas de todo o país a enviarem seus registros do período de quarentena e, nesta segunda-feira, divulgou as 100 imagens escolhidas para figurar no projeto ‘Hold Still’.

“As imagens apresentam um registro único de nossas experiências compartilhadas e individuais durante este período extraordinário da história, transmitindo humor e tristeza, criatividade e gentileza, tragédia e esperança”, escreveu a duquesa no Instagram ao apresentar as imagens.

Entre os registros em cores ou preto e branco, a rotina de profissionais de saúde, netos e avós se encontrando por janelas, gravidez e parto durante a pandemia, cortes de cabelo caseiros, crianças estudando em casa, igrejas vazias, videoconferências e expressões de alegria e de tristeza.

As imagens foram escolhidas por Kate e vários juízes especializados em fotografia. As fotos do lockdown deveriam entrar em uma das três categorias:”Ajudantes e Heróis”, “Seu Novo Normal” e “Atos de Bondade”. O projeto teve como objetivo documentar o espírito, humor, esperanças e temores da nação enquanto as pessoas lidavam com a crise do coronavírus. Os 100 finalistas estão em exibição online no site do projeto e uma seleção de imagens também será exibida em cidades ao redor do Reino Unido nos próximos meses.

