Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

Evento, que recebeu a duquesa e o duque de Cambridge, foi para conscientizar sobre a pandemia, e doação e entrega de alimentos. (Foto: Reprodução)

Kate Middleton e o marido, príncipe William, ambos de 38 anos de idade, foram vistos, literalmente, com a mão na massa ao participar de um evento em Londres, na Inglaterra, na tarde de terça-feira (15).

O casal de duques de Cambridge esteve na padaria Beigel Bake Brick Lane, que funcionava por 24 horas mas, por conta da pandemia do novo coronavírus, teve de reduzir o período de atendimento por questões financeiras e queda de clientes em isolamento social.

No evento, Kate e William sovaram massa de pão junto com funcionários – claro, com direito a máscaras de proteção para evitar o contágio da Covid-19 – e ainda conversaram com os profissionais para saber como o ‘novo normal’ afetou o trabalho deles.

O casal da realeza britânica ainda ouviu o que foi feito para que a padaria não fechasse suas portas e como tem ajudado a comunidade local por meio da doação e entrega de alimentos durante a pandemia.

Logo depois, Kate e William ainda foram ao London Muslim Centre, no distrito de Whitechapel, para falar com voluntários.

