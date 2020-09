Magazine Katie Holmes é vista aos beijos com o novo namorado em restaurante

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Katie Holmes é vista aos beijos com o novo namorado, Emilio Vitolo Jr. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após terem relacionamento revelado ao serem clicados juntos no início da semana, Katie Holmes e o novo namorado, Emilio Vitolo Jr. foram fotografados novamente – desta vez aos beijos. A atriz, de 41 anos de idade, e o chef, de 33 anos, foram vistos no restaurante dele, Emilio’s Ballato, em Nova York.

Segundo o site Daily Mail, o relacionamento entre os dois está sob os holofotes especialmente pelo fato de Emilio ter supostamente terminado seu noivado com a estilista Rachel Emmons, de 24 anos de idade, por mensagem de texto. Ele o teria feito após as primeiras imagens com Katie Holmes terem sido publicadas na imprensa internacional.

Uma fonte próxima teria dito ao veículo que Rachel não tinha ideia de que seu relacionamento estava próximo do fim, porque até então estaria tudo bem entre os dois, que chegaram a adotar um cachorro em meados de maio. “Ele é um traidor e essa não é uma história de ‘final feliz'”.

Novo relacionamento

Os rumores de novo romance de Katie começaram na última semana, quando ela e Emilio foram vistos juntos pela primeira vez. É raro ver a atriz em uma demonstração pública de afeto, já que antes ela sempre foi reservada sobre sua vida pessoal.

Katie foi casada com Tom Cruise entre 2006 e 2012. Durante esse tempo, eles tiveram Suri, agora com 14 anos, que costuma ser vista acompanhando a mãe pelas ruas de Nova York. Após a separação, ela iniciou namoro com Jamie Foxx, em meados de 2013, quando oforam vistos juntos passeando de mãos dadas por Malibu.

O namoro de Katie e Jamie chegou ao fim em agosto de 2019. O casal começou o romance em 2013, mas ele só foi revelado no início de 2018, tendo sido mantido em segredo por quase cinco anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine