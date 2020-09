Magazine Chris Evans posta um nude sem querer após compartilhar vídeo de sua família e viraliza na web

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Foto gerou comoção na internet, tornando o ator de Capitão América um dos assuntos mais falados do Twitter. (Foto: Reprodução/Instagram)

O ator Chris Evans postou sem querer a foto de um pênis depois de compartilhar em seu perfil no Instagram a gravação de tela do seu celular. O ator postou em seu Stories um vídeo que mostrava uma brincadeira em família, mas ao final da gravação, apareceu o rolo da câmera de seu celular com várias fotos suas e uma do órgão sexual.

O deslize do Capitão América acabou deixando seu nome entre os assuntos mais falados do Twitter. “Todo mundo correndo pro Twitter quando soube que tinha vazado nudes do Chris Evans”, postou uma internauta com a foto de uma galinha correndo. “Apreciem Chris Evans e o grande homem que ele é”, brincou uma jovem. “Eu rolando a tela desesperada procurando pelo nudes do Chris Evans”, confessou outra.

Teve gente questionando se o nude seria dele ou enviado para ele por outro homem. Muitos fãs do ator também pediram para que a foto não fosse compartilhada em respeito ao galã. “Chris sofre de ansiedade. Então, espero que ele esteja bem. Não compartilhem”, pediu uma seguidora.

