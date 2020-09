Magazine Morre Frederick Toots Hibbert, pioneiro do reggae, aos 77 anos

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Toots Hibbert, pioneiro do reggae e líder do Toots & The Maytals. (Foto: Reprodução)

Lenda do reggae, Frederick ‘Toots’ Hibbert, cantor fundador da banda Toots And The Maytals, morreu aos 77 anos. O músico estava internado com coronavírus em um hospital em Kingston, na Jamaica.

Em um comunicado, a família do artista anunciou: “É com com o coração pesado que anunciamos que Frederick Nathaniel ‘Toots’ Hibbert faleceu pacificamente cercado por sua família, no Hospital Universitário das Índias Ocidentais, em Kingston, Jamaica”.

Pioneirismo

Ao incorporar elementos de ska jamaicano, gospel, soul, R&B e rock and roll, Hibbert foi reconhecido como um dos criadores do reggae. A música “Do the Reggay”, do Toots And The Maytals, de 1968, foi a primeira música a usar a palavra “reggae” e acabaria por batizar o gênero musical.

No início dos anos 1960, Hibbert formou The Maytals ao lado de seus colegas vocalistas Henry “Raleigh” Gordon e Nathaniel “Jerry” Mathias e dos instrumentistas Jackie Jackson, Hux Brown, Rad Bryan e Paul Douglas. Depois do sucesso inicial trabalhando ao lado do produtor Clement “Coxsone” Dodd e de sua banda, The Skalites, as atividades dos Maytals foram interrompidas quando Hibbert foi preso durante 18 meses por posse de maconha. No entanto, enquanto estava atrás das grades, ele escreveu “54-46 That’s My Number”, que se tornaria um dos primeiros singles de sucesso dos Maytals.

Depois que Hibbert foi solto, os Maytals fizeram fama além da Jamaica graças a canções como “Do the Reggay”, “Monkey Man” e “Pressure Drop”, essa última considerada uma das definidoras do reggae. Em 1972, Toots And The Maytals ficaram ainda mais conhecidos internacionalmente após a música da banda embalar o filme policial jamaicano “The Harder They Come”. No ano seguinte, o grupo lançou seu álbum seminal, “Funky Kingston”.

Não só Toots and The Maytals foram os portadores do movimento reggae jamaicano, mas a música da banda inspirou a criação de um segundo gênero no Reino Unido no final dos anos 1970. Bandas como The Specials, The Selector e Madness combinaram elementos de punk rock com ska e reggae para promover um som que viria a ser conhecido como two-tone. A banda inglesa The Specials gravou “Monkey Man”, e o The Clash fez sua própria versão de “Pressure Drop”.

Hibbert seguiu carreira solo na década de 1980, mas ressuscitou o Toots And The Maytals na década seguinte e continuou a liderar o grupo até sua morte. Atualmente, o grupo detém o recorde de mais singles em primeiro lugar na Jamaica (39) e, em 2004, ganhou seu primeiro Grammy com “True Love”, uma coleção de sucessos anteriores regravados com colaborações como Willie Nelson, Eric Clapton, Jeff Beck, Trey Anastasio, No Doubt e Manu Chao. O álbum mais recente da banda, “Got to Be Tough”, foi lançado no mês passado.

