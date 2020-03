Magazine Katy Perry exibe barriga pela primeira vez após anúncio de gravidez

Katy Perry, 35, fez a primeira aparição em público após anunciar a gravidez de seu primeiro filho com o noivo, Orlando Bloom. A cantora esteve em Melbourne para a Copa Mundial Feminina de Cricket 2020, sediada pela Austrália.

Em seu Instagram, Orlando Bloom prestou uma homenagem à noiva e ao bebê que está a caminho ao publicar uma foto de Perry, tirada no evento esportivo. Na legenda, ele escreveu algo como “meus amores florescendo”. A cantora usou um vestido colorido grudado, marcando a barriga de gravidez.

Perry anunciou a novidade com o clipe da música “Never Worn White”, lançada na última quarta-feira (04). Logo após a divulgação do vídeo, que deixou os fãs eufóricos, ela foi às redes sociais e disse estar feliz por não ter mais que usar bolsas grandes para esconder a barriga.

A cantora afirmou, ainda, durante uma curta live feita no Instagram, que o filho do casal nascerá no verão do hemisfério norte, que acontece de junho a setembro. Bloom já tem um filho, Flyn, de nove anos, de seu relacionamento com a modelo Miranda Kerr.

O casal começou a namorar em 2016, mas se separou por volta de março de 2017 e reataram no início de 2018. Depois disso, em fevereiro de 2019, Perry e Bloom ficaram noivos. Há alguns dias, eles disseram à revista Stellar Magazine que estão tranquilos quanto aos preparativos do casamento, que deve acontecer ainda em 2020.

Bloom já tinha afirmado, em entrevista anterior ao The Mirror, que sua noiva não via a hora de se tornar mãe, e que ele também estava ansioso por esse momento. “Amo crianças e amo o fato de que ela é incrível com crianças, portanto ter filhos com ela seria algo maravilhoso”, disse.

