Magazine Katy Perry revela que ela e Orlando Bloom ainda não decidiram o nome da filha

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

Na reta final da gravidez da primeira filha, Katy Perry disse que tem uma lista de nomes. (Foto: Reprodução/Instagram)

Katy Perry e Orlando Bloom têm alguns nomes em mente para sua filha, mas eles ainda não decidiram qual vai ser. O motivo? Eles não a conhecem. “Ainda temos que decidir especificamente sobre o nome dela, porque temos opções e ela vai nos dizer”, revelou a cantora e jurada do “American Idol” durante uma entrevista no “Karson & Kennedy” do Mix 104.1. “Vou olhar para ela e dizer: ‘Ah, sim, sim, você é ela, é você'”.

Orlando Bloom, de 43 anos, já é pai de Flynn, 9, mas essa é a primeira gravidez de Katy Perry, de 35 anos. “Ele está realmente empolgado com uma garotinha”, disse sobre o noivo. “Eles dizem que garotinhas são a ‘garotinha do papai’, é assim que vai ser, então vamos ver!”. A cantora revelou que está “tão animada quanto possível” por se tornar mãe em meio a uma pandemia global. “Fiquei impressionada, ansiosa, feliz, alegre, deprimida. Já passei por tudo isso. O mundo é apenas um lugar selvagem, e é um momento selvagem de trazer uma vida ao mundo.”

A cantora, que começou a namorar Orlando Bloom em 2016, anunciou sua gravidez em março em seu videoclipe “Never Worn White”. Com apenas “mais algumas semanas” até o nascimento da filha, Katy Perry “parece menos estressada, mas definitivamente um pouco nervosa em dar à luz”, disse uma fonte recentemente à revista People, acrescentando: “Orlando tenta apoiá-la o máximo possível”.

