Hugo Bonemer cita receio ao revelar homossexualidade: "Esperei independência financeira"

28 de junho de 2020

A repercussão causada pela revelação da sua sexualidade surpreendeu o ator, que já teve medo de ser abandonado pela família

Há dois anos, Hugo Bonemer revelou publicamente que estava namorando um rapaz. A repercussão causada pela revelação da sua sexualidade surpreendeu o ator, que já teve medo de ser abandonado pela família.

“Gosto de acreditar que a natureza se encarregue de equilibrar as coisas. Eu não pensei na repercussão, mas foi sim uma surpresa me sentir amado com uma coisa que já me causou tanto medo,” disse o ator, que atualmente está solteiro.

Apesar de ter sido bem recebido pelos fãs, uma parte da sua família não aceitou a notícia e alguns parentes chegaram a cortar relações com ele. “Senti que algumas relações ficaram mais claras. Tiveram pessoas na minha família la no Paraná que decidiram cortar os laços e eu fiquei muito feliz com a decisão deles. A vida é melhor com qualidade do que quantidade,” explicou.

“Eu tive muito medo de ser abandonado. Esperei ser independente financeiramente para contar e aconselho isso a todos que acreditam que poderiam sofrer abuso psicológico no sentido financeiro. Meu conselho é: não crie expectativas nos outros que não vá cumprir. Oculte se sentir medo, mas não invente histórias que você precise desmentir depois,” recomendou Hugo.

