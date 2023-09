O ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado, na madrugada deste sábado (2), na avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele está internado em estado grave no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal Miguel Couto.

Kayky teve politrauma corporal e traumatismo craniano após ser atingido por um carro de transporte por aplicativo quando atravessava a via. O motorista que conduzia o veículo foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia e ao Instituto Médico-Legal, onde fez o exame de alcoolemia. Não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica, segundo a Polícia Militar.

Irmão da atriz Stefhany Brito, Kayky estreou como ator mirim em 2000, no papel do órfão Fabrício, na quinta temporada da novela “Chiquititas”, do SBT. Em seguida, foi para a TV Globo, onde, em 2002, estreou no papel de Zeca, um dos protagonistas da novela “O Beijo do Vampiro”, na qual contracenou com Tarcísio Vieira e Flávia Alessandra.

No ano seguinte, fez um de seus papéis de maior sucesso: Bernadete, na novela “Chocolate com Pimenta”.