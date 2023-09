Mundo Brasileiro que fugiu da prisão nos EUA matou ex-namorada para não ser denunciado à polícia; entenda o caso

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Informações sobre como Danilo Sousa Cavalcante conseguiu escapar da prisão não foram divulgadas Foto: US Marshals Service Informações sobre como Danilo Sousa Cavalcante conseguiu escapar da prisão não foram divulgadas. (Foto: US Marshals Service) Foto: US Marshals Service

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O brasileiro que fugiu da prisão nos Estados Unidos na quinta-feira (31) assassinou a ex-namorada porque ela sabia de outro crime cometido por ele e ameaçava entregá-lo às autoridades, segundo investigadores.

Danilo Sousa Cavalcante foi condenado à prisão perpétua em agosto pelo assassinato da maranhense Débora Evangelista Brandão, na cidade de Phoenixville, em abril de 2021. O criminoso matou a ex-companheira com 38 facadas na frente dos dois filhos da vítima, que tinham 4 e 7 anos quando aconteceu o assassinato.

A apuração preliminar do caso revelou que Danilo não aceitava o fim do relacionamento e que ele já havia violentado e ameaçado a vida de Débora em outras ocasiões. “Diversas vezes ela terminou com ele, e ele tentando voltar. Não sei por que ele a esfaqueou. Foi muito brutal”, disse Sara Brandão, irmã da vítima, na época do crime.

Depois, as investigações revelaram que Débora descobriu que Cavalcante era procurado pela polícia do Tocantins por ser o principal suspeito pelo assassinato de um homem em 2017. No dia anterior à sua morte, a ex-namorada ameaçou denunciá-lo às autoridades após uma briga.

“Ao saber que o réu tinha mandado de prisão em aberto por homicídio no Brasil, a vítima ameaçou expô-lo à polícia. Os detetives determinaram que esse foi o motivo do assassinato”, afirmou a promotoria responsável pela acusação em comunicado. Segundo as autoridades, em 2017, Cavalcante fugiu para Porto Rico e, mais tarde, seguiu para os Estados Unidos, onde entrou ilegalmente.

Cavalcante estava detido em uma prisão para quase 700 pessoas localizada em Pocopson Township, na Pensilvânia. Ele aguardava sua transferência para uma cadeia estadual, informou o The Philadelphia Inquirer.

Centenas de policiais, drones, helicópteros e cães estão mobilizados para encontrar Cavalcante. As autoridades norte-americanas oferecem uma recompensa de US$ 10 mil (quase R$ 50 mil) por informações que levem à captura do fugitivo.

Primeira fuga em anos

Informações sobre como o brasileiro conseguiu escapar da prisão não foram divulgadas. Agora, as autoridades investigam a possibilidade de ele estar sendo ajudado por um amigo ou familiar — a irmã de Cavalcante mora na região.

Cavalcante é o primeiro detendo a fugir da prisão do Condado de Chester desde a década de 1990, de acordo com o Daily Local News. Na época, um preso se escondeu em um cesto de roupa suja e escapou em um caminhão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/brasileiro-que-fugiu-da-prisao-nos-eua-matou-ex-namorada-para-nao-ser-denunciado-a-policia-entenda-o-caso/

Brasileiro que fugiu da prisão nos EUA matou ex-namorada para não ser denunciado à polícia; entenda o caso

2023-09-02