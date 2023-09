Política Veto de Lula no marco fiscal deve ser derrubado pelo Congresso, diz presidente da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2023

"É prerrogativa do presidente o veto a qualquer matéria legislativa que ele julgue que possa prejudicar o governo, mas também é prerrogativa do Congresso derrubar o veto", disse Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o veto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao dispositivo do projeto do novo marco fiscal que impede o governo de retirar da meta “quaisquer despesas” deve ser derrubado pelo Congresso Nacional.

“É prerrogativa do presidente o veto a qualquer matéria legislativa que ele julgue que possa prejudicar o governo, mas também é prerrogativa do Congresso derrubar o veto”, disse Lira durante um evento da XP Investimentos em São Paulo, na sexta-feira (1º).

Segundo Lira, a Casa legislativa está à disposição para um “debate franco” sobre as medidas necessárias para a eliminação do déficit das contas primárias, como previsto no Orçamento do ano que vem enviado pelo Executivo ao Congresso.

Ao lembrar da aprovação da PEC da Transição, após as eleições de outubro, o presidente da Câmara ainda pontuou que o Congresso deu a oportunidade para o governo executar um Orçamento com previsões de aumento de gastos.

A partir de agora, porém, o parlamentar ressaltou a importância de “manter o sarrafo alto”, ao ser questionado sobre a capacidade do governo de entregar o equilíbrio entre receitas e despesas no ano que vem.

