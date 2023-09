Economia Número de greves cai ao menor patamar em dez anos no Brasil

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2023

O reajuste salarial é a reivindicação que mais aparece como motivação das greves Foto: Agência Brasil O reajuste salarial é a reivindicação que mais aparece como motivação das greves. ((Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

Descontados os dois anos da pandemia de Covid-19 (2020 e 2021), o primeiro semestre de 2023 teve o menor número de greves desde 2014 no Brasil, segundo um levantamento do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Foram feitas, conforme a pesquisa, 558 paralisações de trabalhadores de janeiro a junho.

Em 2022, no mesmo período, houve 679. Em 2014, ocorreram 1.233 mobilizações nos primeiros seis meses do ano. A maioria dos movimentos realizados em 2023 partiu de funcionários do setor público (60,8%). Em 37,5%, as greves foram feitas por funcionários de empresas privadas, enquanto 1,8% das paralisações envolveu as duas categorias de trabalhadores.

O reajuste salarial é a reivindicação que mais aparece como motivação das greves (41,6%), seguida por pagamento do piso salarial para as categorias (32,8%). No entanto, também são significativos os movimentos que têm na pauta a melhoria das condições de trabalho (21,5%) e o pagamento de salários em atraso (20,1%). Em 65% dos casos, houve atendimento ao menos parcial das demandas.

Nas greves do serviço público, a maior parte veio de trabalhadores municipais (74%), enquanto servidores estaduais protagonizaram 20,7% dos movimentos e federais 4,3%. Nesses movimentos, o reajuste salarial e o pagamento dos pisos das categorias continuam sendo as reivindicações mais importantes, presentes em 54,5% e 52,3% das mobilizações, respectivamente. Porém, a melhoria das condições de trabalho tem maior importância na pauta dessas paralisações, presente em 30%. A melhoria dos serviços públicos também foi reivindicada em 27,9% dessas greves.

Nas greves do setor privado, 49,3% das mobilizações pediam pagamento de salários em atraso. As reivindicações sobre alimentação, como pagamento de vales e auxílios, vêm em segundo lugar de importância, presentes em 36,4% dos movimentos, enquanto os pedidos de reajuste salarial aparecem em terceiro lugar, em 23,4% das greves.

Número de greves cai ao menor patamar em dez anos no Brasil

2023-09-02