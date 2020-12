Variedades Khloé Kardashian descobre cartão de Natal em que família errou o seu nome

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

O cartão de Natal da Família Kardashian com a grafia errada no nome de Khloé Kardashian. (Foto: Reprodução/Instagram)

A socialite Khloé Kardashian descobriu a existência de um cartão de Natal de sua família, datados do início dos anos 90, com o nome dela escrito errado. Ao invés de Khloé consta “Kholé”. O cartão com a grafia incorreta do nome da celebridade foi compartilhado na perfil Nineties Anxiety, no Instagram.

Hoje aos 36 anos, Khloé expôs sua surpresa com o erro no espaço de comentários do post: “Espera aí!! Vocês acabaram de descobrir que erraram o meu nome!!! Absurdo! Olhem esse desrespeito todo LOL”.

O cartão de Natal com a grafia errada do nome da socialite mostra ela na companhia das irmãs Kim e Kourtney e do irmão Robert, ao redor do pai deles, o advogado Robert Kardashian (1944-2003) – na época já separado da socialite e empresária Kris Jenner.

Junto com a foto do quinteto consta uma mensagem que diz: “Feliz Natal! Da Família Kardashian. Robert, Kourtney, Kimberly, Kholé e Robert”.

Atualmente solteira, Khloé tem uma filha de dois anos, True Thompson, de seu relacionamento com o jogador de basquete Tristan Thompson. Entre 2009 e 2016 ela foi casada com o ex-jogador de basquete Lamar Odom.

