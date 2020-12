Variedades Em recuperação, Fátima Bernardes diz que está liberada pra dar pequemos passeios pelo condomínio

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Fátima fez um passeio pela praia com o companheiro Túlio Gadêlha. (Foto: Reprodução/Instagram)

Fátima Bernardes falou sobre sua recuperação em um post no seu perfil no Instagram. A apresentadora, que está em tratamento para um câncer no útero, contou que já foi liberada pelos médicos para dar pequenos passeios pelo condomínio.

“Já estou liberada pra dar pequemos passeios pelo condomínio, sem fazer esforço. Exercício, banho de mar e de piscina ainda estão na lista dos proibidos”, disse ela, que contou que mesmo assim foi dar uma volta na praia com o companheiro Túlio Gadêlha.

“Mas não resisti em botar o pé na areia por uns minutinhos e – com a praia completamente deserta – tirar uma foto sem máscara. E aí voltei feliz pra casa. Pra descansar e continuar minha recuperação. Obrigada pelas muitas mensagens. Elas fazem diferença no meu dia. Bom fim de semana a todos”, disse ela.

A apresentadora de 58 anos de idade está afastada do Encontro para cuidar da saúde. Ela anunciou o diagnóstico de câncer no dia 2 de dezembro e passou por uma cirurgia. Já o namorado Túlio se recupera de uma pneumonia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades