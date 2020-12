Variedades A produção brasileira “Bacurau” aparece na lista de filmes preferidos de Obama em 2020

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Obama colocou Bacurau na sua lista de filmes favoritos de 2020. (Foto: Reprodução/instagram)

O filme brasileiro Bacurau apareceu na lista de filmes e séries preferidas de Barack Obama em 2020, divulgados em sua conta no Instagram nesta sexta-feira (18)

Esta semana, o ex-presidente dos Estados Unidos já postou sua lista de livros preferidos do ano e agora dividiu quais são as produções audiovisuais que mais gostou.

“Como todo mundo, ficamos muito presos dentro de casa neste ano e, com o streaming, ampliei a lista para incluir narrativas visuais de que gostei este ano, independentemente do formato”, escreveu na legenda.

Além de Bacurau, estão presentes na lista filmes como Mank, Let Him Go, Time, Boys State, entre outros.

Entre as séries, estão Better Caull Saul, I May Destroy You, O Gambito da Rainha, The Boys, além de algumas outras produções.

Bacurau é um filme escrito e dirigido por Kleber Mendonça filho e Juliano Dornelles, com Sônia Braga, Udo Kier e Silvero Pereira no elenco. A produção conquistou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes de 2019.

Bacurau foi preterido para representar o Brasil no Oscar 2021, mas isso não significa que não tem chance de concorrer. O filme brasileiro segue com chances de disputar a indicação ao Oscar nas principais categorias na corrida de 2021.

Isso porque a produção estreou em Nova York em 6 de março deste ano, antes de a pandemia determinar o fechamento das salas físicas e empurrar novos lançamentos para a internet. De acordo com as regras da Academia, são elegíveis as produções estrangeiras que ficaram em cartaz em Los Angeles durante ao menos uma semana do ano vigente.

Em sua conta no Instagram, Kleber Mendonça Filho repostou a lista de Obama em seu Instagram. Silvero Pereira, estrela do filme, também celebrou. “Quando você entra na lista do Presidente Obama”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades