Casal de youtubers denuncia ofensas racistas por causa da cor da pele de sua filha

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Os youtubers Filipe Maia e Gabi Smith receberam comentários com injúria racial. (Foto: Divulgação)

Os youtubers Filipe Maia e Gabi Smith receberam comentários com injúria racial após postarem fotos deles com a bebê do casal recém-nascida no último dia 28. Alguns internautas chegaram até mesmo a duvidar da paternidade da criança, por causa da cor da pele da menina. As informações são do jornal Extra.

“Quando compartilhamos esse momento especial, as pessoas começaram a falar da cor. Ela é apenas uma criança. Estamos sempre tentando divertir nossos seguidores, não imaginei que fosse acontecer isso. Foi algo atípico para mim”, desabafou Filipe em entrevista ao jornal Extra.

“Vocês são negros, e ela é branca?”, “Iiiiih, só eu notei algo errado?”, “Calma, minha gente, ainda está cru. Depois fica no ponto certo”, foram alguns dos comentários feitos no post publicado no final de novembro, quando a bebê tinha cerca de dez dias.

De acordo com o casal, eles registraram um boletim de ocorrência online sobre o caso. “Esse tipo de comentário é intolerável. Acho que eu devo me posicionar sobre essa questão para que todos vejam que o racismo estrutural atinge os negros desde a infância”, afirmou o youtuber ao Extra.

Em nota, a Polícia Civil informou que o pré-registro foi feito e que a equipe da 59ª DP (Duque de Caxias) “aguarda o comparecimento da vítima para seguir com a investigação”, a partir de imagens e de documentos que comprovem a denúncia.

