Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2022

A 50ª edição do evento contará com o Kia Stonic, primeiro SUV híbrido que chegou ao Brasil em 2021. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Kia Brasil, em parceria com a concessionária de Porto Alegre Sun Motors, é a responsável pelo transporte terrestre oficial do 50º Festival de Cinema de Gramado. De 12 a 20 de agosto, o Kia Stonic estará rodando pelas ruas de Gramado para transportar os artistas, produtores, staffs e diretores durante o evento.

Comprometida a inspirar ideias através do movimento e trazendo a nova identidade da marca focada na solução para uma mobilidade mais sustentável, a Kia irá participar do Festival com o primeiro SUV híbrido que veio ao Brasil em 2021: o Stonic. O veículo possui uma tecnologia que conta com o auxílio de um mecanismo elétrico que assiste o sistema de combustão do veículo, proporcionando economia e emitindo menos poluentes.

Além do híbrido Stonic, o GUV tecnológico Carnival em sua 4ª geração, com espaço para oito ocupantes, também fará o transporte, trazendo ao evento toda a sofisticação e a modernidade da nova identidade da marca. Inspirada pela arte, a Kia também trará a tecnologia híbrida para o Sul através da nova Sportage, com seu design moderno, que será a estrela em exposição no estande da marca no tapete vermelho.

