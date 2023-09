Expointer Kia Sun Motors oferece veículos versáteis para a cidade e para o campo na 46ª Expointer

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2023

Concessionária aposta nos modelos 4x4, motos trail e quadriciclos para conquistar produtores Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Expointer movimenta diversos mercados além da agricultura e da pecuária, e o automobilismo é um dos setores adjacentes do agronegócio que mais se beneficia com a Feira. Com espaço sempre reservado na Feira, o diretor da Kia Sun Motors, Jefferson Furstenau, afirma que o evento é um dos momentos de maior lucratividade do ano.



A concessionária trouxe para a Expointer os tradicionais modelos 4×4 e as motos trail, além dos quadriciclos que são a grande novidade de 2023. “Estes veículos são os mais procurados pelos gaúchos e principalmente pelo pessoal que está ligado ao agro. São opções que permitem realizar o trabalho do campo e passear pela cidade com a mesma eficiência, conforto e tranquilidade. É sempre o que tem mais saída”, explica o empresário.



Nesta edição do evento, a Sun Motors está oferecendo condições especiais para a compra de veículos novos. “Além dos ótimos descontos, estamos realizando o emplacamento gratuito para os nossos clientes. A procura está tão alta que decidimos estender essas condições até o final da Feira. Quem vier até domingo, consegue negociar valores muito interessantes”, reforça Furstenau.



Para o diretor da empresa, a Expointer é um evento essencial no calendário da concessionária, sendo a principal oportunidade do ano para aproximar a marca de um público que nem sempre consegue conhecer todos os lançamentos. “É o nosso momento de estar mais próximo do agronegócio, e nós valorizamos muito isso, estamos prontos para atender essas demandas”, conclui.



