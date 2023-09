Expointer Governo do Estado apresenta projeto para promover a conectividade rural

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Painel no RS Innovation Agro debateu desafios e alternativas para impulsionar a ampliação do acesso à internet no campo. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O RS Innovation Agro foi palco do lançamento de um projeto conjunto para ampliação da conectividade rural no Rio Grande do Sul, com participação de sete secretarias de Estado e outras duas entidades. A iniciativa, batizada de “Conecta Rural”, tem como objetivo levar internet de alta qualidade para as áreas rurais, buscando a cobertura completa do território gaúcho. A apresentação, nesta sexta-feira (1º), foi conduzida pelo diretor adjunto de Gestão da Inovação da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), Alessandro Dalla Andrade.

“Criamos um grupo de trabalho bastante extenso, com muitos parceiros envolvidos, para fazer um diagnóstico dos desafios para a conexão rural no Rio Grande do Sul”, contou Andrade. De acordo com o mapeamento do cenário geral da conectividade no estado realizado pelo grupo, 41% das propriedades gaúchas possuíam internet em 2017, com base no Censo Agropecuário. Conforme apontado por Andrade, porém, não há informações quanto ao tipo e à qualidade da conexão nesses locais.

O momento serviu também para a avaliação dos desafios encontrados para a execução do projeto, que está previsto no Plano Plurianual do governo gaúcho e deve se tornar um programa, em 2024. Entre as problemáticas encontradas, constam a identificação da demanda de internet junto aos municípios e comunidades, a promoção de infraestrutura em locais de difícil acesso e a disponibilidade de recursos financeiros.

Dentre as possibilidades diagnosticadas para levar internet a todo o território gaúcho, estão a expansão das linhas de fibra óptica, o aumento da cobertura 4G/5G e a conexão via satélite. “A Consulta Popular é uma das formas de impulsionar este projeto financeiramente e torná-lo ainda mais potente, já que muitas regiões do estado têm a conectividade rural como prioridade”, afirmou Andrade.

Durante o painel, também houve a enumeração das potenciais oportunidades geradas pelo projeto, o que inclui o desenvolvimento econômico e social das regiões envolvidas. Como forma de viabilização e catalisação da iniciativa, foi elencada, ainda, a possibilidade de serem estabelecidas parcerias com o governo federal, municípios, cooperativas, provedores de internet, entre outros. Conforme o grupo, quanto maior for a capacidade de estabelecer parcerias, mais rapidamente o estado terá condições de alcançar 100% de cobertura de internet rural com qualidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/governo-do-estado-apresenta-projeto-para-promover-a-conectividade-rural/

Governo do Estado apresenta projeto para promover a conectividade rural

2023-09-02