Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2023

Primeiros modelos da marca desenvolvidos integralmente no Brasil são ideais para cafeicultura e fruticultura Foto: O Sul Foto: O Sul Foto: O Sul

A LS Tractor participa da Expointer há dez anos, desde que chegou ao Brasil. Para celebrar a sua primeira década no estado e o marco de dez edições da Feira, a empresa trouxe para a Expointer 2023 dois novos tratores que prometem mais força e menor consumo na colheita, aumentando a produtividade e reduzindo custos do produtor rural.



Neste ano, a multinacional marca presença no evento com um estande de 1,2 mil metros quadrados, bem no centro da área de máquinas agrícolas. É lá que estão expostos os modelos MT7.80F E MT7.90F – ambos desenvolvidos a partir das características do clima brasileiro e das necessidades do agronegócio nacional. “São máquinas compactas, para segmentos como cafeicultura e frutricultura, que têm restrição de tráfego. Os tratores têm muita potência, com 80 e 90 cavalos, e nós escolhemos fazer o pré-lançamento dessas novidades aqui na Feira que reúne tantos clientes nossos e figuras importantes do setor”, conta Astor Kilpp, gerente de marketing e vendas da LS.



As máquinas entrarão em produção em janeiro de 2024, mas a fabricante sul-coreana quis antecipar a tecnologia para o produtor rural. “Assim, nossos clientes já ficam sabendo que terão essas opções no próximo ano e movimentamos o mercado. O feedback tem sido muito positivo, porque realmente estamos trazendo algo que era uma demanda de quem trabalha no agro, uma lacuna de mercado”, aponta Kilpp.

A empresa deve terminar 2023 com cobertura nacional, oferecendo maquinário agrícola para todos os estados do país em mais de 120 pontos de venda. No Rio Grande do Sul, a LS acaba de inaugurar uma loja em Tuparendi, região de Santa Rosa.

