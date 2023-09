Expointer Setcergs participa da 46ª Expointer com objetivo de estimular diálogo e cooperação entre setores da economia gaúcha

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2023

Sindicato ofereceu jantar na Casa da Rede Pampa para representantes dos principais setores da economia gaúcha Foto: Anna Alves Foto: Anna Alves

Completando 64 anos de atuação no setor de transporte e logística, o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Rio Grande do Sul está participando da 46ª Expointer desde o primeiro dia da Feira, trabalhando na interlocução entre os diversos segmentos do agronegócio e aproveitando os encontros proporcionados pelo evento para endereçar as principais pautas da categoria.

Na sexta-feira (1), o Setcergs ofereceu um jantar na Casa da Rede Pampa no Parque de Exposições Assis Brasil para associados, parceiros e representantes dos mercados que se relacionam com o setor de transportes. Conduzida pelo presidente do Sindicato, Sérgio Gabardo, e pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, a noite abriu espaço para importantes debates.



“Eventos como a Expointer só acontecem se o transportador estiver presente. Da mesma forma, nós só transportamos se houver demanda, e o setor do agro é um dos nossos principais embarcadores. Temos que aproveitar essas oportunidades para mostrar as nossas demandas, ouvir as necessidades dos produtores, e pensar juntos em formas de desenvolver ambos os mercados”, argumentou Gabardo.

Segundo o presidente do Sindicato, a legislação que rege as atividades de transporte de carga e logística no Brasil tem sido um dos temas mais discutidos nesta edição da Feira. “A evolução da legislação é o nosso maior interesse e necessidade hoje, e estamos mostrando isso aqui. O momento político é muito difícil para o transportador, mas nosso objetivo é ser uma solução para o embarcador, e por isso é fundamental que essas reflexões sejam feitas”, concluiu. Gabardo ainda destacou o papel da Rede Pampa enquanto difusora de informação e a contribuição do grupo para a conscientização sobre os desafios da atividade transportadora.







