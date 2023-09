Expointer Na Casa da Rede Pampa, Sindicato dos Engenheiros do RS recebe profissionais e apresenta novidades durante a feira

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2023

A diretoria do Senge destacou a importância da parceria de longa data com a Rede Pampa. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul (Senge-RS) promoveu, na última quarta-feira (30), o lançamento de novos produtos durante um evento realizado na Casa da Rede Pampa no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Na oportunidade, o presidente Cezar Henrique Ferreira e os diretores do sindicato participaram de um roteiro de visitas e entrevistas e receberam associados e profissionais da área tecnológica interessados em conhecer mais a respeito do trabalho desenvolvido pela entidade.

Falando aos convidados da Rede Pampa durante o almoço na 46ª Expointer, Cezar destacou a importância do setor agropecuário na economia do Rio Grande do Sul, o papel dos engenheiros e, principalmente, a relevância de empresas como a Rede Pampa, que valorizam e correspondem com profissionalismo tudo o que a população espera do setor agrícola. O presidente ressaltou também o apoio histórico que o grupo de comunicação dá ao setor através de uma parceria de longa data entre o Senge e a Pampa, que só tende a crescer.

Senge Convida

Durante o evento “Senge Convida”, foram apresentados os detalhes da nova plataforma de produtos do Senge Seguros, criada em parceria com a RSul Seguros. O diretor operacional da RSul, Maurício Bueno, e a gerente comercial Márcia Bueno Martins falaram sobre as novidades na cobertura dos novos planos de seguro de vida, responsabilidade profissional, automóvel, patrimonial e de viagem, adequados ao perfil, aos planos pessoais e aos projetos de futuro dos profissionais. E, claro, com valores diferenciados e coberturas flexíveis.

Hidrogênio Verde

O encontro marcou ainda o lançamento do seminário “O Potencial do Hidrogênio Verde no RS”, que será realizado no Senge no dia 5 de outubro, a partir das 14h.

Trata-se de um parceria do sindicato com a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – a Agência de Cooperação da Alemanha, a H2Brasil e a Federação Nacional dos Engenheiros, com apoio do Ministério de Minas e Energia. Participou a engenheira Lorenza Alberici da Silva, diretora da Essencial Engenharia Ambiental.

2023-09-02