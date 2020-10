Magazine Kim Kardashian chama ex-patroa Paris Hilton para divulgar roupas anos 2000

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Paris Hilton e Kim Kardashian simularam fotos de paparazzi em campanha para a coleção Velour. (Foto: Reprodução/ Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Kim Kardashian anunciou nes sua nova coleção de roupas, a Skims Velour, inspirada nos anos 2000. Para divulgar as peças, ela chamou o ícone da época: sua ex-chefe, Paris Hilton.

Nas imagens da campanha, as duas vestem peças muito anos 2000: conjuntos de moletom plush combinando. Elas andaram juntas simulando fotos de paparazzi, como os cliques da época em que se conheceram. Antes da fama, Kim trabalhava como personal stylist de Paris. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ela falou sobre as coisas que aprendeu com a amiga e ex-chefe: “Quando você faz uma sessão de fotos, você pede para colocarem um espelho atrás da câmera para que você consiga se ver. Eu não peço isso o suficiente, mas é a melhor ideia do mundo.”

Kim continuou: “Outra coisa que sempre falo para as pessoas é que não importa que horas eram, quão longo era o nosso voo, como tinha sido sua noite, você sempre se esforçava para ser gentil e graciosa com todo mundo”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine