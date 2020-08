Kim Kardashian voltou para sua casa em Los Angeles com os filhos, porém sem a companhia do marido, Kanye West, é o que afirma a revista People.

De acordo com a publicação, o casal se separou mais uma vez depois de passar um tempo de férias em família na República Dominicana com os North, de 7 anos, Saint, 4, Chicago 2, e Psalm, de 1 ano e três meses.

Segundo fontes, a família se dividiu no último domingo, quando Kim foi para sua casa na Califórnia com os três caçulas e Kanye foi com North para seu rancho na cidade de Cody, no estado de Wyoming, onde a menina passou algum tempo ao lado do pai antes de também voltar para Los Angeles.

Em seu Instagram, Kanye postou uma foto na última segunda-feira (17) acompanhado de North com a legenda “momento pai e filha”. De acordo com a publicação, o rancho é o onde o rapper “gostaria de viver”, porém Kim estaria “feliz em voltar” para casa.

“É difícil viajar com as crianças por tanto tempo”, continuou a fonte. “Kim ainda parece focada em fazer o casamento dar certo. Ela não fala muito sobre seus planos para o futuro, mas ela parece estar bem com Kanye morar em Wyoming. Ele está seguindo com sua campanha presidencial. Essa é uma decisão que ninguém vai conseguir convencê-lo do contrário.”