Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

A aeronave é um modelo King Air F90 que tem 4,6 metros de altura e 12,1 metros comprimento e usa 2 motores turbo hélice para se deslocar. (Foto: Reprodução)

O avião de pequeno porte que caiu em uma avenida na Barra Funda, em São Paulo, nessa sexta-feira (7), foi fabricado em 1981 e tinha capacidade para 8 pessoas. A queda aconteceu por volta das 7h20 na Avenida Marquês de São Vicente, uma das vias mais movimentadas do bairro – serve, por exemplo, como alternativa para a Marginal Tietê.

A aeronave é um modelo King Air F90 que tem 4,6 metros de altura e 12,1 metros comprimento e usa 2 motores turbo hélice para se deslocar. O peso máximo de decolagem é de 4.967 kg e a velocidade máxima é de 468 km/h. A F9 pode voar a até 9.448 metros de altitude.

O modelo foi produzido entre 1979 e 1985 pela fabricante norte-americana Beechcraft.

Um dos proprietários de uma aeronave desse tipo foi o piloto Ayrton Senna, que também teve um Hawker 800, segundo a Força Aérea Brasileira (FAB).

Veja informações sobre a aeronave:

– Proprietário: Maxima Inteligencia Operações Estruturadas e Empreendimentos LTDA;

– Data da Compra/Transferência: 11/12/24;

– Fabricante: BEECH AIRCRAFT;

– Ano de Fabricação: 1981;

– Modelo: F90;

– Número de Série: LA-105;

– Classe da Aeronave: Pouso Convencional – 2 motores turboélice;

– Número de Assentos: 8;

– Número de Passageiros: 7;

– Tripulação Mínima prevista na certificação: 1;

Pouso de emergência

A aeronave saiu do Campo de Marte por volta das 7h15 e tinha como destino a cidade Porto Alegre. Segundo testemunhas, o avião tentou fazer um pouso de emergência na pista da avenida, mas não conseguiu.

Na queda, a aeronave atingiu um ônibus e foi ouvida uma explosão. Uma grande nuvem de fumaça preta pôde ser vista à distância pela cidade. O avião estava carregado de combustível e explodiu na hora.

A distância entre o Campo de Marte e o local da queda é de 4,5 km. Mas para um avião em alta velocidade, é muito pouco.

As vítimas da tragédia são o piloto do avião, Gustavo Medeiros, e o dono da aeronave, o advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena, de 49 anos.

Natural de Porto Alegre, Carpena era casado e tinha três filhos. Carpena era sócio do escritório Carpena Advogados Associados, especializado em contencioso civil, com atuação nacional. Além de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Rio Grande do Sul, ele tinha registros suplementares em outros oito Estados e no Distrito Federal.

Ele iniciou a trajetória profissional ao se graduar em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) em 1999. Quatro anos depois, tornou-se mestre em Direito Processual Civil pela mesma instituição.

O advogado também era professor na Faculdade de Direito da PUCRS e docente vinculado à Escola da Magistratura (Ajuris). No Instagram, Carpena postava imagens de seus voos. As informações são do portal de notícias G1.

