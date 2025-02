Geral Força Aérea Brasileira vai investigar a queda do avião de pequeno porte que causou a morte de um advogado gaúcho e do piloto

O avião, um bimotor turboélice de pequeno porte, decolou do aeroporto Campo de Marte e iria para Porto Alegre. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para apurar a queda de um avião de pequeno porte que aconteceu nessa sexta-feira (7) na Avenida Marques de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

As vítimas fatais são o advogado, empresário e professor universitário gaúcho Márcio Louzada Carpena, dono da aeronave, e o piloto paulista Gustavo Medeiros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois foram encontrados carbonizados dentro do avião. Os feridos estavam em solo. Entre eles, está um motociclista que passava pela via e foi atingido por destroços e uma mulher que se encontrava em um ônibus. O avião bateu no coletivo, danificando a traseira do veículo. A aeronave explodiu após a queda, e uma grande nuvem de fumaça preta se formou no local do acidente.

De acordo com a FAB, vai ser realizada a coleta de informações, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação.

Os investigadores também estão em contato com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) para verificar o plano de voo da aeronave. Após colher os dados iniciais, os técnicos repassam as informações aos órgãos competentes, entre eles a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Essa ação inicial está sendo conduzida por investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão regional do Cenipa, localizado em São Paulo.

“A conclusão dessa investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”, afirmou a FAB em nota.

O avião, um bimotor turboélice de pequeno porte, decolou do aeroporto Campo de Marte e iria para Porto Alegre. A torre de controle perdeu o contato com a aeronave às 7h16, pouco depois da decolagem.

O Aeroporto Campo de Marte, de onde o avião decolou, informou que a aeronave era um bimotor de pequeno porte – King Air – prefixo PS-FEM. “A torre de controle perdeu o contato com a aeronave às 7h16, minutos após a decolagem”, disse a assessoria.

A aeronave, quando já estava sem controle, colidiu em uma árvore ou cabo de energia. Após a batida, a base do avião raspou no asfalto e, imediatamente, explodiu, levantando uma fumaça densa e escura. A poucos metros do local onde o avião se chocou contra o solo, havia diversos veículos parados em um semáforo.

O tráfego na região foi liberado pelo Cenipa, após conclusão da fase inicial das investigações.

Pouco restou da aeronave, que acabou quase totalmente consumida pelas chamas. Apenas uma fração da parte dianteira resistiu ao acidente. O ônibus atingido teve a traseira e seu interior bastante danificados pelo fogo e ficou repleto de fuligem. O veículo pertence à Viação Santa Brígida e fazia a linha 8.500-10, no trecho entre os terminais Barra Funda e Pirituba.

