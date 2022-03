Mundo Kremlin diz que falas do presidente americano sobre Putin são motivos de preocupação

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

O Kremlin está preocupado com os comentários do presidente dos EUA, Joe Biden, sobre o presidente russo, Vladimir Putin, disse o porta-voz Dmitry Peskov nesta segunda-feira (28). Biden disse neste sábado (26) durante uma visita à Polônia que Putin não deveria mais permanecer no poder.

Mais tarde, funcionários da Casa Branca minimizaram a observação, dizendo que Biden não estava pedindo uma mudança de regime. O Kremlin, no entanto, emitiu sua própria resposta dizendo que o governante da Rússia “não deve ser decidido por Biden”.

“Essas declarações certamente estão causando preocupação”, disse Peskov nesta segunda-feira em uma teleconferência com jornalistas quando questionado sobre os comentários de Biden.

No sábado, Biden discursou em Varsóvia, na Polônia, onde chamou Putin de “ditador” e atacou o presidente russo pela operação do Kremlin que levou à Guerra na Ucrânia. Ele ainda endereçou uma mensagem ao povo russo e afirmou que a população do país não é inimiga do Ocidente.

“Tenho uma mensagem para o povo russo. Trabalhei com os russos e negociei com líderes russos por muito tempo, sempre falei de forma direta e honesta com vocês. Vocês, russos, não são nossos inimigos. Nós sabemos que vocês não querem matar crianças e avós inocentes, atingir escolas, hospitais, locais que foram atingidos por mísseis russos. Nós sabemos que vocês não querem que cidades fiquem cercadas, matando pessoas de fome”, declarou Biden, que chegou a dizer que Putin não deveria continuar no governo russo.

“Um ditador tentando reconstruir um império nunca derrubará um povo em busca de liberdade. A brutalidade nunca acabará com o mundo dos livres. A Ucrânia nunca será uma vitória da Rússia. O povo livre superará esse momento sombrio, e esse homem não pode continuar no poder”, concluiu o presidente norte-americano.

