Cinema "No Ritmo do Coração" vence o Oscar de melhor filme. Veja a lista de ganhadores

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

"No Ritmo do Coração" também levou a estatueta de Melhor Roteiro Adaptado. (Foto: Getty Images)

A cerimônia da 94ª edição do Oscar, realizada na noite deste domingo (27), retornou integralmente ao Teatro Dolby, em Los Angeles (EUA), e trouxe como novidade o anúncio de oito categorias antes do início oficial do evento.

Dentre as principais premiações, “No Ritmo do Coração” ganhou como melhor filme.

Jane Campion, venceu como melhor diretora pelo filme “Ataque dos Cães”, tornando-se a terceira mulher a vencer o Oscar nesta categoria. A primeira foi Kathryn Bigelow, que venceu por “Hurt Locker” e a diretora de “Nomadland”, Chloé Zhao, que levou a estatueta no ano passado.

Will Smith levou o Oscar como melhor ator pelo filme “King Richard: Criando campeãs”. Já Jessica Chastain foi premiada como melhor atriz, por seu papel em “Os Olhos de Tammy Faye”.

O destaque vai para a ficção científica “Duna”, que já recebeu seis estatuetas de ouro nesta noite: melhor design de produção, melhor edição, melhor trilha sonora, melhor som, melhor fotografia e efeitos visuais.

A vencedora de melhor atriz coadjuvante foi Ariana DeBose, por sua atuação em Amor, Sublime Amor. Troy Kotsur, de “No ritmo do coração”, levou a estatueta na categoria melhor ator coadjuvante. Troy Kotsur fez história no Oscar 2022, tornando-se o primeiro ator surdo a ganhar um Oscar na categoria de melhor ator coadjuvante.

Ariana DeBose recebeu o Oscar em sua primeira indicação ao prêmio. A atriz recebeu elogios por seu papel como Anita no filme musical, e é a primeira mulher negra abertamente queer a vencer nesta categoria.

Quando DeBose subiu ao palco, ela disse emocionada: “Mesmo neste mundo estranho em que vivemos, os sonhos se tornam realidade… obrigado Steven Spielberg, você está preso a mim agora.”

“Encanto“, da Disney, levou o Oscar por melhor animação. O filme, dirigido por Jared Bush e Byron Howard, conta a história de uma família mágica da Colômbia chamada Madrigals. A personagem principal Mirabel (Beatriz), que não recebeu um poder especial, tem a tarefa de salvar a magia de sua família e o faz com a ajuda de seu tio Bruno, que pode ver o futuro.

A trilha de sucesso do filme: “We Don’t Talk About Bruno”, alcançou o primeiro lugar na parada Billboard Hot 100 em janeiro. A melodia cativante foi escrita por Lin-Manuel Miranda e se tornou a primeira música da Disney a alcançar o primeiro lugar desde o sucesso de “Aladdin” de 1993, “A Whole New World”.

Mais prêmios

“Belfast” levou a estatueta de ouro na categoria melhor roteiro original. E o longa japonês “Drive my car” venceu como melhor filme internacional.

A categoria de melhor documentário em curta-metragem ficou com “The Queen of Basketball”. O vencedor de melhor curta animado foi “The Windshield Wiper”.

“Os olhos de Tammy Faye” faturou o Oscar por Melhor Cabelo e Maquiagem, em mais uma das categorias anunciadas antes do início da premiação.

O filme “Onde eu moro”, codirigido pelo brasileiro Pedro Kos, concorria a melhor curta-metragem, mas o prêmio ficou com “The Long Goodbye”. O prêmio de melhor documentário em longa-metragem ficou com “Summer of Soul”.

Edição de 2022

Nesta edição, três mulheres comandam a atração: Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Skies. Mais um movimento da presidência da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que sinaliza uma mudança de postura em busca de mais diversidade no prêmio.

Neste ano, o embate entre as plataformas de streaming e os grandes estúdios tem filmes de peso concorrendo ao principal prêmio da noite. A Netflix vem com duas indicações: os longas “Ataque dos Cães” e “Não Olhe Para Cima”. A Universal entra com “Belfast”. A Warner Bros com “Duna”. E a Disney com “Amor, Sublime Amor”.

A presença dos indicados do streaming já é predominante. Sete das dez produções que concorrem a melhor filme estão disponíveis nas plataformas, e o restante pode ser visto por meio de aluguel ou compra digital.

Veja a lista completa de vencedores em cada categoria:

— Melhor Filme: No Ritmo do Coração

— Melhor Direção: Jane Campion (Ataque dos Cães)

— Melhor Ator: Will Smith (King Richard)

— Melhor Atriz: Jessica Chastain (Os Olhos de Tammy Faye)

— Melhor Ator Coadjuvante: Troy Kotsur (No Ritmo do Coração)

— Melhor Atriz Coadjuvante: Ariana DeBose (Amor, Sublime Amor)

— Melhor Roteiro Original: Belfast

— Melhor Roteiro Adaptado: No Ritmo do Coração

— Melhor Fotografia: Greig Fraser (Duna)

— Melhor Trilha Sonora Original: Duna

— Melhor Canção Original: “No Time To Die” (007 – Sem Tempo para Morrer)

— Melhor Edição/Montagem: Duna

— Melhor Figurino: Cruella

— Melhor Cabelo e Maquiagem: Os Olhos de Tammy Faye

— Melhor Design de Produção: Duna

— Melhor Filme Internacional: Drive My Car (Japão)

— Melhor Documentário em Longa-metragem: Summer of Soul (…ou Quando A Revolução Não Pôde Ser Televisionada)

— Melhor Documentário em Curta Metragem: The Queen of Basketball

— Melhor Animação em Longa Metragem: Encanto

— Melhor Animação em Curta Metragem: The Windshield Wiper

— Melhor Curta Metragem em Live-action: The Long Goodbye

— Melhor Som: Duna

— Melhores Efeitos Visuais: Duna.

