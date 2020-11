Magazine Kylie Jenner choca internautas com sorteio de 70 mil dólares e bolsas de luxo

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

O nome de Kylie chegou aos assuntos mais comentados do Twitter por conta do sorteio. (Foto: Reprodução/Instagram)

Kylie Jenner chocou os internautas depois de compartilhar um sorteio de luxo em seu perfil do Instagram. A empresária abriu a participação para fãs de todo o mundo, que podem concorrer a um prêmio de 70 mil dólares (cerca de 380 mil reais na cotação do dia), além de diversas bolsas de luxo, que aparecem ao seu lado em um clique na rede social.

Para participar, é necessário seguir 75 contas indicadas pela influenciadora na legenda da publicação, além de comentar “com quem você dividiria o prêmio ou se teria tudo para si”. Nos comentários, os seguidores desconfiaram do evento. “Alguém realmente ganha essas coisas?”, “Garota, isso parece um golpe”, “São originais”, reagiram alguns fãs.

Já na manhã desta quarta-feira (11), o nome de Kylie chegou aos assuntos mais comentados do Twitter por conta do sorteio. Confira a reação dos internautas: “Eu indo participar do sorteio da Kylie Jenner mesmo sabendo que eu não tenho nenhuma chance de ganhar”; “Querido diário hoje eu segui 75 contas no instagram para concorrer ao sorteio de 70 mil dólares da kylie jenner”; “Odeio sorteio no Instagram/ a aí Kylie Jenner postou um que tu ganha 70 mil dólares, eu indo seguir 75 perfis”.

