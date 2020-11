Magazine Cleo conta que Rihanna foi uma das inspirações no processo de aceitação de seu corpo

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Atriz deu uma entrevista empoderada à colunista Ju Ferraz no Instagram de Vogue Brasil. (Foto: Reprodução/Instagram)

As redes sociais foram umas das principais vias pelas quais Cleo recebeu ataques quando ganhou 20 kg tempos atrás, mas elas também abriram caminho para a chegada de muito apoio. Além das palavras encorajadoras de seus fãs, amigos e familiares, ela encontrou na web outras mulheres empoderadas que a inspiraram no processo de aceitação de seu corpo. Rihanna foi uma delas.

“Muitos perfis me ajudaram a entender que eu não estava fazendo nada de errado, que tenho o direito de emagrecer ou de engordar – e isso não faz de mim uma pessoa melhor ou pior. Foi um momento em que me inspirei em mulheres como Preta Gil, Leila Diniz e Rihanna”, contou Cleo em uma live no Instagram de Vogue Brasil.

A americana, que viu seu corpo mudar ao longo dos anos, se tornou uma incentivadora da diversidade corporal feminina, colocando nas passarelas de sua grife, a Fenty, mulheres gordas. Sua iniciativa adicionou ainda mais força ao movimento body positive, que celebra o corpo humano independentemente de seu formato. Foi nesta corrente de pensamento que Cleo encontrou forças para enfrentar a pressão estética.

“Confesso que foi cruel [ouvir as críticas], mas aprendi muito”, disse. “Busquei confiança em mim mesma e fiquei mais empática com coisas que nem sabia que poderiam ser um problema para outras pessoas”, prosseguiu ao falar sobre a gordofobia.

“No meu caso, não sofri a gordofobia de não conseguir caber em determinados locais ou de não encontrar roupas à venda para vestir, mas sofria muita pressão estética. Estava meio que vivendo aquela novidade enquanto era achincalhada só porque havia ganhado peso. ”, lembrou. “Eu estava fora de um padrão que as pessoas esperavam de mim”.

Nesse período, Cleo viveu altos e baixos em relação à sua autoestima. “Muitas vezes, não gostava do que olhava no espelho, mas, em outros momentos, eu pensava: ‘Você é uma grande gostosa [risos]’”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine