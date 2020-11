Cultura Ospa Live presta homenagem a Beethoven com repertório de orquestra

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Apresentação contempla o ano comemorativo Beethoven 250 da Ospa, com Abertura Coriolano e Concerto para Piano nº 3. Foto: Maurício Paz/Divulgação Apresentação contempla o ano comemorativo Beethoven 250 da Ospa, com Abertura Coriolano e Concerto para Piano nº 3. (Foto: Maurício Paz/Divulgação) Foto: Maurício Paz/Divulgação

Ludwig van Beethoven (1770-1827) legou uma obra atemporal à música. O compositor, que nasceu há 250 anos, revolucionou o repertório de concerto, especialmente ao consolidar o período Clássico e abrir caminho ao Romantismo, processo retratado na composição das nove sinfonias. Neste sábado (14), às 17h, a Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) homenageia o músico alemão em uma apresentação especial, pela 29ª edição do Ospa Live. Sob regência do maestro Evandro Matté, os músicos sobem ao palco com Coriolan Overture, Op. 62 e Concerto para Piano nº 3, Op. 37. O solo fica por conta do pianista André Carrara. O espetáculo é transmitido ao vivo, pelo canal do YouTube da Orquestra e pela plataforma #CulturaemCasa, diretamente da Casa da Ospa.

Sobre o Repertório

Coriolan Overture, Op. 62 foi elaborada como introdução para a peça teatral do vienense Heinrich J. von Collin. A obra, estreada em 1802, retrata o herói romano Coriolano, que se fragmenta emocionalmente entre o impulso patriótico, a devoção à família e o orgulho próprio numa tragédia odisseica.

Estreada em 1803, com regência do próprio Beethoven, Concerto para Piano nº 3, Op. 37 tem como marca uma introdução imponente, influenciada por Mozart, que pode ser observada similarmente na Sonata Patética e na Quinta Sinfonia. A composição, como boa parte de seu gênero de concerto, reflete a discussão entre o singular (solista) e o plural (orquestra).

Sobre o Ospa Live

Projeto online da Orquestra, o Ospa Live busca conciliar isolamento social com cultura durante a pandemia do novo coronavírus. Aos sábados, às 17h, músicos da orquestra e/ou convidados realizam apresentações, em grupos reduzidos, diretamente da Sala Sinfônica, na Casa da Ospa. As exibições são transmitidas ao vivo, através do canal do YouTube da Orquestra e pela plataforma #CulturaEmCasa, sem a presença física do público. Com direção artística de Evandro Matté, os eventos seguem criteriosamente todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 adotadas pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Sobre a Ospa

A Ospa é uma das fundações vinculadas à Sedac (Secretaria de Estado da Cultura). Os concertos da Temporada 2020 são patrocinados, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, por Banrisul, Alibem e Fraport Brasil. Os apoiadores da Temporada Artística são Sulgás e Sheraton Porto Alegre Hotel. A realização é da Fundação Ospa e Fundação Cultural Pablo Komlós.

Ospa LIVE

Quando: 14 de novembro de 2020, às 17h

Onde: Ao vivo, pelo canal do YouTube da OSPA, e pela plataforma #CulturaEmCasa

Programa:

Ludwig van Beethoven (1780-1827)

Coriolan Overture, Op. 62

Ludwig van Beethoven (1780-1827)

Concerto para Piano nº 3, Op. 37

I. Allegro con brio

II. Largo

III. Rondó – Allegro

Apresentação:

Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa)

Evandro Matté (Maestro e Diretor Artístico)

André Carrara (solo/piano).

