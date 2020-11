Agro Primeiro balanço trimestral da Operação Sentinela revela que maioria dos bovinos fiscalizados no RS está regular

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Programa Sentinela completa três meses com ações de fiscalização e educação sanitária na fronteira. Foto: Divulgação Seapdr Programa Sentinela completa três meses com ações de fiscalização e educação sanitária na fronteira. (Foto: Divulgação Seapdr) Foto: Divulgação Seapdr

O balanço dos três primeiros meses do Programa Sentinela, da Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), revela um aumento das ações de educação sanitária, fiscalização de veículos e barreiras em setembro em relação aos dois primeiros meses de operação. Em julho e agosto, foi registrado um maior número de bovinos fiscalizados em corredor e irregulares.

O programa iniciou as operações em 8 de julho, e os dados do trimestre foram computados entre esse dia e 7 de outubro, incluindo o projeto-piloto realizado entre 17 e 24 de junho.

“Com um menor número de ocorrências, sobra mais tempo para a educação sanitária e a fiscalização de um número maior de veículos. Porque se ocorre alguma inconformidade, a gente tem que parar as atividades para tomar as ações cabíveis”, analisa o coordenador do Programa Sentinela, Francisco Lopes.

Nos três primeiros meses do Sentinela, foram percorridos 19.012 quilômetros. Isso equivale a percorrer 16 vezes toda a fronteira com o Uruguai e a Argentina abarcada pelo programa, que é de 1,2 mil quilômetros. Neste período, foram 15.923 bovinos fiscalizados, sendo 65% regulares, 23% irregulares, 8% em corredor e os outros 4% incluem bovinos apreendidos, restituídos e sacrificados.

No total, foram 70 propriedades fiscalizadas, 133 barreiras realizadas, 638 veículos vistoriados e 141 autos de advertência e infração. As ações de educação sanitária chegaram a 1.376 e incluem informações principalmente sobre febre aftosa, abigeato, contrabando e explicações sobre as ações do Programa Sentinela. “Os dados até agora mostram que o Sentinela está dando os resultados esperados”, comemora Lopes.

No mês de setembro, foram percorridos 5.597 quilômetros, tendo 24 propriedades vistoriadas, 250 veículos vistoriados, e 533 ações de educação sanitária. Em agosto houve o pico da fiscalização de animais, com 7.009 bovinos. Também foram encontrados 572 em corredor. De acordo com Lopes, em “julho e agosto era o início das atividades do programa, havia mais animais em corredor, e com o tempo, a situação foi diminuindo por causa da presença do programa e assim se conseguiu aumentar as ações de educação sanitária”.

O Programa Sentinela é dividido em quatro blocos de atuação e compreende uma área de 50 quilômetros da linha de fronteira para dentro do Rio Grande do Sul, alcançando 59 municípios.

