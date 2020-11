A relutância do presidente e do Partido Republicano — apenas cinco senadores republicanos reconheceram o resultado até o momento — em aceitar o resultado das eleições trará perda de credibilidade moral para falar sobre democracia em outros países, acredita Langer. O professor também compara a atual situação do país com golpes militares do passado na América Latina.

“Só o fato de que, nos EUA, a mesma pergunta que se coloca é uma que se colocou no passado no Brasil, na Argentina, no Chile, na Bolívia, no Peru e em todos esses países, na África, e os militares serem o fator determinante para se teremos democracia ou não, isso é muito perigoso, porque eles não deveriam nem ser colocados nessa posição.”

O professor da Universidade Harvard Steven Levitsky acredita que as Forças Armadas nos EUA não se prestariam a uma “aventura” como esta, mas diz que é impossível ter certeza, pois o país nunca esteve em situação similar.

“Trump é um autoritário com personalidade altamente narcisista e ele não consegue admitir a derrota. Sabíamos disso desde o começo da campanha de 2016, e foi incrivelmente irresponsável e inconsequente da parte do partido político nomear um autoritário para uma posição dessas.”

O autor do best-seller “Como as democracias morrem”, que também emprega a expressão “golpe de Estado” para se referir aos movimentos do Partido Republicano, argumenta que a popularidade de Trump com sua base faz com que, mesmo sabendo da derrota do presidente, políticos do partido não tenham coragem de dizer que Trump foi derrotado.

“Por covardia política e pessoal, eles estão permitindo que Trump continue com esse circo, mas isso não é real.”

Danos permanentes

Levitsky acredita também que não há saída para a estratégia de Trump e dos republicanos que ficarem a seu lado, já que, em algum momento, terão que aceitar a derrota. Nesse meio tempo, no entanto, estão destruindo a legitimidade das instituições democráticas e eleitorais americanas, pois convencem a base de que houve fraude. Pesquisa do Politico/Morning Consult desta semana mostrou que 70% dos republicanos não acreditam que as eleições foram justas e livres.

O grande e permanente dano causado pelos republicanos, diz Levitsky, é convencer a base de que houve fraude ao preferir o silêncio.

“A narrativa vai continuar. Republicanos podem aceitar. Alguns republicanos podem não aceitar. Mas no círculo próximo a Trump e seus apoiadores ferrenhos irão para o túmulo dizendo que a eleição foi roubada. Isso traz consequências terríveis para a opinião pública e para a cultura política.”