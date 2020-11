Mundo “Mentiroso! Desavergonhado!”, reage o embaixador da China a fala de um alto funcionário dos Estados Unidos sobre a tecnologia 5G

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

EUA tentam convencer o maior número possível de países a banir a chinesa Huawei como fornecedora de equipamentos para a frequência 5G. (Foto: Reprodução)

O embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, chamou de “mentiroso e desavergonhado” o subsecretário de Estado americano, Keith Krach. Em um discurso proferido em Brasília (DF), Krach fez um apelo aos países aliados para que se unam para proteger dados e interesses de segurança nacional do “estado de vigilância do Partido Comunista Chinês e de outras entidades malignas”.

“Cheio de mentiras! Desavergonhado! As mentiras já são a figura dos oficiais do departamento do Estado do governo dos EUA, que agora com suas próprias ações está ensinando ao mundo inteiro qual é o modelo e a forma da ‘democracia americana'”, afirmou o embaixador.

Keith Krach está no Brasil desde o início desta semana. Conversou com empresários dos mais diversos setores e com autoridades brasileiras.

Os Estados Unidos tentam convencer o maior número possível de países a banir a chinesa Huawei como fornecedora de equipamentos para a frequência 5G. O Brasil fará um leilão no ano que vem e, por isso, tem sido bastante assediado por Washington.

Em seu discurso, Krach deixou claro que a preocupação com a China é compartilhada por republicanos e democratas nos EUA. Ou seja, com a saída de Trump do governo, o presidente eleito, Joe Biden, eleito pelo Partido Democrata, não será flexível com Pequim.

Há cerca de um mês, o governo americano enviou ao Brasil o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Robert O’Brien. Ele veio reforçar a pressão dos EUA contra a participação dos chineses na frequência de 5G com o mesmo argumento: há risco de informações estratégicas serem repassadas com facilidade para Pequim pela Huawei.

Na época, a embaixada da China afirmou que os EUA têm analisado escutas cibernéticas e vigilância “há muito tempo”, procedimento denominado pelos chineses de “rede suja” discriminatória, monopolista e de “abordagem criminosa”. Segundo a embaixada, os EUA não querem que a Huawei participe das redes 5G pelo mundo porque os próprios americanos não poderiam mais acessar sistemas de terceiros.

Rede limpa

Na terça-feira (10), o governo brasileiro anunciou que aderiu ao Clean Network (Redes Limpas, em português), um programa do governo Trump que tem justamente como iniciativa convencer países a banir de suas redes de telecomunicações “fornecedores não confiáveis”.

O anúncio ainda não oficializou a negociação com sistemas de empresas defendidas pelos americanos, mas deixou mais distante a possibilidade de o Brasil firmar uma parceria com a Huawei em relação ao 5G. No entanto, um banimento oficial da empresa chinesa de tecnologia do leilão do 5G do País ainda depende da publicação de um decreto presidencial.

A decisão foi comemorada pelos americanos. “O Brasil é o primeiro país da América Latina a respaldar os princípios da Rede Limpa”, celebrou Krach na ocasião. Segundo ele, 31 dos 37 países da OCDE já fazem parte do programa.

O País é um dos palcos mundiais da disputa entre China e EUA pela liderança na tecnologia de última geração, com um leilão do 5G agendado para 2021. A chinesa Huawei é líder em fornecimento de aparelhos para rede 5G e outros de telecomunicações no Brasil e no mundo. No entanto, a empresa sofre constante ofensiva dos EUA, que acusam a companhia de permitir brechas nas redes para espionagem e controle por parte do governo do Partido Comunista Chinês.

