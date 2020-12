Celebridades Kylie Jenner conquista R$ 3 bilhões e é a mais bem paga de 2020, diz a “Forbes”

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Revista divulgou famosos ranking dos 100 mais bem pagos do ano Foto: Reprodução Revista divulgou famosos ranking dos 100 mais bem pagos do ano. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A revista Forbes divulgou a sua famosa lista de famosos mais bem pagos do ano e não teve pra ninguém! A empresária e modelo Kylie Jenner, de apenas 23 anos, caçula das Kardashians/Jenner, conquistou o topo, com 590 milhões de dólares (mais de 3 bilhões de reais) conquistados só em 2020.

Isso significa que ela conquistou o primeiro lugar do ranking com muita folga, com nada menos que mais de três vezes mais dinheiro do que o cunhado – e segundo colocado – Kanye West, que é casado com Kim Kardashian, irmã de Kylie.

O brasileiro Neymar ficou em sétimo lugar, com 95,5 milhões de dólares (quase 499 milhões de reais).

Confira os 25 primeiros do ranking:

2. Kanye West, rapper e empresário

170 milhões de dólares (870 milhões de reais)

3. Roger Federer, jogador de tênis

106.3 milhões de dólares (544 milhões de reais)

4. Cristiano Ronaldo, jogador de futebol

105 milhões de dólares (537 milhões de reais)

5. Lionel Messi, jogador de futebol

104 milhões de dólares (532 milhões de reais)

6. Tyler Perry, ator e diretor

97 milhões de dólares (496 milhões de reais)

7. Neymar, jogador de futebol

95.5 milhões de dólares (489 milhões de reais)

8. Howard Stern, locutor, escritor e fotógrafo

90 milhões de dólares (461 milhões de reais)

9. LeBron James, jogador de basquete

88.2 milhões de dólares (451 milhões de reais)

10. Dwayne “The Rock” Johnson, ator

87.5 milhões de dólares (448 milhões de reais)

11. Rush Limbaugh, radialista

85 milhões de dólares (435 milhões de reais)

12. Ellen DeGeneres, apresentadora

84 milhões de dólares (430 milhões de reais)

13. Bill Simmons, analista esportivo e escritor

82.5 milhões de dólares (422 milhões de reais)

14. Elton John, cantor

81 milhões de dólares (414 milhões de reais)

15. James Patterson, escritor

80 milhões de dólares (409 milhões de reais)

16. Stephen Curry, jogador de basquete

74.5 milhões de dólares (381 milhões de reais)

17. Ariana Grande, cantora

72 milhões de dólares (368 milhões de reais)

18. Ryan Reynolds, ator

71.5 milhões de dólares (366 milhões de reais)

19. Gordon Ramsay, chef de cozinha

70 milhões de dólares (358 milhões de reais)

20. The Jonas Brothers, grupo musical

68.5 milhões de dólares (350 milhões de reais)

21. The Chainsmokers, dueto musical

68 milhões de dólares (348 milhões de reais)

22. Dr. Phil McGraw, psicólogo, escritor e apresentador

65.5 milhões de dólares (335 milhões de reais)

23. Ed Sheeran, cantor

64 milhões de dólares (327 milhões de reais)

24. Kevin Durant, jogador de basquete

63.9 milhões de dólares (327 milhões de reais)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades