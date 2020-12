Variedades Manu Gavassi desabafa sobre vida pessoal: “É de fato uma zona”

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Cantora (foto) ganhou apoio da amiga Bruna Marquezine ao compartilhar o sentimento Foto: Reprodução/Instagram Cantora (foto) ganhou apoio da amiga Bruna Marquezine ao compartilhar o sentimento. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Manu Gavassi, de 27 anos, se abriu no Twitter nesta segunda-feira (14) para falar sobre sua vida pessoal. A cantora, que ficou em terceiro lugar no BBB 20, disse que longe do trabalho sua vida está em desordem.

“Minha vida pessoal é de fato uma zona. Ainda bem que tô trabalhando direitinho”, escreveu ela, que ganhou apoio de fãs. Em seguida, Bruna Marquezine, uma de suas melhores amigas, manifestou apoio ao comentar a publicação: “É sobre isso”.

Recentemente, em conversa com os fãs, a cantora refletiu sobre o sucesso e as expectativas externas. “Sufocante. Acho que é o maior desafio. Aprender a não se conectar com a expectativa dos outros em relação a você mesmo”, disse.

