Celebridades Giulia Be muda visual: “Só agora a menina está se soltando de verdade”

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Cantora, dona do hit "Menina Solta", adotou fios loiros acinzentados para nova fase da carreira Foto: Reprodução/Instagram Cantora, dona do hit "Menina Solta", adotou fios loiros acinzentados para nova fase da carreira. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Giulia Be, de 21 anos, já começou os preparativos no visual para as festas de fim de ano e, claro, para tudo o que pretende realizar em 2021. A cantora adotou nesta segunda-feira (14) fios loiros acinzentados, tom próximo do seu cabelo natural.

A dona de hits como “Menina Solta” e “Se Essa Vida Fosse um Filme” contou sobre a motivação da mudança e como o novo visual reflete o atual momento de sua carreira.

“Com o lançamento do Solta [deluxe] eu estou concluindo uma ‘era’ muito linda da minha vida. Tenho muita gratidão por tudo que aconteceu, da maneira que aconteceu, e acima de tudo pelas pessoas que estiveram comigo nessa jornada de crescimento pessoal e enquanto artista. A mudança veio no momento certo, e esse ciclo não poderia se encerrar sem que um novo se abrisse: uma nova fase de Giulia, que ainda sendo a mesma já é tão diferente. Seja na minha trajetória musical ou pessoal, sinto que só agora essa menina está se soltando de verdade [risos]! Esse ano de tantas transformações não poderia encerrar sem esta mudança interna refletir também por fora”, conta Giulia Be, que teve a cor de seus cabelos repaginada com Imédia Excellence, de L’Oréal Paris.

