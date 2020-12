Variedades Kylie Jenner é cercada por ativistas de direitos dos animais: “Monstro!”

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Os ativistas começaram a gritar: "Que vergonha!", "Você é um Monstro!" Foto: Reprodução Os ativistas começaram a gritar: "Que vergonha!", "Você é um Monstro!". (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Kylie Jenner passou apuros ao ser cercada por ativistas de direitos dos animais enquanto fazia compras de Natal em Moncler, em Los Angeles. A empresária do clã Kardashian-Jenner estava deixando o local quando foi parada por pessoas que, com megafones em mãos, fizeram bloqueio de seu Rolls-Royce.

Segundo o TMZ, os ativistas começaram a gritar: “Que vergonha!”, “Você é um Monstro!” e “Animais estão sendo esfolados vivos” porque ela teria acabado de sair de uma loja que vende artigos com peles de animais. Na confusão, um dos seguranças de Kylie tentou remover um manifestante que bloqueava o carro, e outros 2 acabaram entrando no conflito brevemente.

A situação aconteceu na noite do sábado (19) e, segundo o TMZ, alguém da própria loja teria informado os paparazzi sobre o paradeiro de Kylie, e estes teriam avisado os manifestantes, que foram ao local esperar por sua saída.

Kylie já apareceu usando pele animal algumas vezes. Recentemente, por exemplo, ela foi clicada usando um casaco de couro de cobra da grife Marni, avaliado em US $ 3.490 – o equivalente a R$ 18,8 mil. Na ocasião, a irmã de Kim Kardashian chegava para jantar com amigos em um restaurante no local, e tentou evitar alguns flashes, colocando a mão no rosto.

