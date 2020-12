Variedades Corpo da atriz Nicette Bruno será cremado em cerimônia familiar

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Atriz morreu aos 87 anos de idade, após dias internada com Covid-19 Foto: Nathalia Fernandes/TV Globo Atriz morreu aos 87 anos de idade, após dias internada com Covid-19. (Foto: Nathalia Fernandes / TV Globo) Foto: Nathalia Fernandes/TV Globo

O corpo de Nicette Bruno será cremado nesta segunda-feira (21) no Rio de Janeiro. Ela morreu na véspera, aos 87 anos. A atriz estava internada com Covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio.

De acordo com o boletim médico divulgado neste domingo (20), o estado de saúde de Nicette “era considerado muito grave”. Ela estava sedada e dependente de ventilação mecânica.

O velório será na segunda-feira, fechado para família e amigos próximos às 11h. A cremação será às 13h30 no Cemitério da Penitência, no Caju. As cinzas vão ser levadas para o jazigo da família em São Paulo, onde está enterrado o ator Paulo Goulart.

A informação da morte foi confirmada pela hospital por volta das 13h20. De acordo com a Casa de Saúde São José ela morreu por “complicações decorrentes da Covid-19”.

“A Casa de Saúde São José informa que a atriz Nicette Bruno, que estava internada no hospital desde 26 de novembro de 2020, faleceu às 11h40, devido a complicações decorrentes da Covid-19. O hospital se solidariza com a família neste momento”, diz a nota de divulgação do hospital.

