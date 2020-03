Celebridades Kylie Jenner ostenta nas redes sociais com carro avaliado em R$ 4,6 milhões

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

Trata-se de um Rolls Royce Cullinan, que é considerado o mais caro do mundo Foto: Reprodução Trata-se de um Rolls Royce Cullinan, que é considerado o mais caro do mundo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Kylie Jenner usou as redes sociais para ostentar novamente. A modelo exibiu uma de suas aquisições mais luxuosas, um carrão avaliado em R$ 4,6 milhões. Trata-se de um Rolls Royce Cullinan, que é considerado o mais caro do mundo.

As imagens foram compartilhadas nos Stories do Instagram. Kylie mostra o carro por fora, e também faz questão de mostrar uma parte do interior.

Essa não é a primeira vez que a digital influencer fica ostentando seus artigos de luxo nas redes sociais. Recentemente, ela exibiu seu closet cheio de bolsas de grife, incluindo algumas que atingiam o valor de R$ 160 mil.

