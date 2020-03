Magazine Mãe de Cristiano Ronaldo sofre AVC e é internada na Ilha da Madeira, diz jornal

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

Dolores Aveiro teria passado mal e levada a hospital na madrugada desta terça-feira. Na foto, o craque com a família Foto: Reprodução/Instagram Dolores Aveiro teria passado mal e levada a hospital na madrugada desta terça-feira. Na foto, o craque com a família. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Em preparação para enfrentar o Milan na quarta-feira (04), pela Copa da Itália, Cristiano Ronaldo levou um susto na madrugada desta terça-feira por conta da saúde de sua mãe. De acordo com informações do jornal Correio da Manhã, Dolores Aveiro, de 65 anos, sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) isquêmico e foi internada na Ilha da Madeira.

A publicação aponta que a mãe de CR7 passou mal e foi levada para o hospital Dr. Nélio Mendonça durante a madrugada. Ela já teria sido submetida a um procedimento chamado trombectomia mecânica, encontrando-se estável neste momento, “apesar de ainda inspirar grandes cuidados”, segundo o jornal.

Dolores estaria consciente e, agora, aguardaria uma nova bateria de exames para analisar seu estado de saúde. A rapidez no atendimento pode ter sido diferencial para evitar sequelas.

Dolores Aveiro mora na Ilha da Madeira, mas costuma estar perto do filho e netos com certa regularidade, como mostram suas postagens nas redes sociais. A mãe de Cristiano Ronaldo é bastante ativa no Instagram, tendo mais de 2 milhões de seguidores. Sua última postagem foi no último domingo (1°).

Cristiano Ronaldo ainda não se manifestou sobre o problema de saúde de sua mãe. A princípio, o craque estaria disponível para o confronto contra o Milan, na próxima quarta-feira, em Turim, pelas semifinais da Copa da Itália. No jogo de ida, as duas equipes empataram em 1 a 1.

