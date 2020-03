Celebridades Iza confirma que segue como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense em 2021

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

"A gente se vê em 2021 na avenida de novo!", disse a cantora Foto: Instagram/@iza "A gente se vê em 2021 na avenida de novo!", disse a cantora. (Foto: Instagram/@iza ) Foto: Instagram/@iza

Depois de fazer sua estreia como rainha de bateria da escola Imperatriz Leopoldinense neste ano, Iza, 29, confirmou na segunda-feira (02) que continuará no posto em 2021.

“A gente se vê em 2021 na avenida de novo!”, escreveu a cantora no Twitter ao repostar tuíte do perfil Mais Carnaval que dava a informação sobre a permanência de Iza como rainha de bateria da agremiação.

Após tirar nota dez em todos os quesitos, a Imperatriz Leopoldinense foi a campeã da Série A (antigo grupo de acesso) do carnaval do Rio e voltará para o Grupo Especial em 2021.

No desfile deste ano, Iza surgiu num maiô cavadíssimo e chamou a atenção do público. “Não é desse mundo, foi esculpida”, disse uma seguidora.

A Imperatriz foi campeã com o samba “Só dá Lalá”, que homenageou o compositor Lamartine Babo, autor de hinos de vários times de futebol do Rio. O enredo foi reeditado de 1981, quando a escola foi bicampeã do Grupo Especial.

