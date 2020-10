Economia Laboratório de inovação do Brasil é aceito como membro de grupo da Organização das Nações Unidas

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











José Alexandre Vasco, superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores da CVM. Foto: Divulgação/CVM José Alexandre Vasco, superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores da CVM. (Foto: Divulgação/CVM) Foto: Divulgação/CVM

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O LAB (Laboratório de Inovação Financeira) foi aceito como membro do FC4S (Financial Centres for Sustainability), grupo de debate que desenvolve soluções financeiras inovadoras para o cumprimento dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas), bem como os compromissos para o enfrentamento dos riscos de mudança climática no mundo.

O LAB foi criado pela ABDE (Associação Brasileira de Desenvolvimento), CVM (Comissão de Valores Mobiliários), BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), em parceria com a agência de cooperação internacional alemã Deutsche GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). O laboratório é o primeiro organismo do Brasil e da América do Sul a participar do FC4S. A CVM será a representante do LAB no grupo da ONU Meio Ambiente.

Na avaliação do superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores da CVM, José Alexandre Vasco, a adesão do LAB ao FC4S, “além de gerar mais visibilidade internacional ao bem-sucedido trabalho do Laboratório, que promove o debate das finanças sustentáveis no Brasil, vai permitir uma frutífera troca de experiências sobre finanças sustentáveis, interação com outros representantes de centros financeiros preocupados com as temáticas de finanças verdes e mudança climática”.

Compromissos

Vasco esclareceu que, por meio do LAB, o Brasil poderá participar, a partir de agora, de diversos grupos de trabalho regionais do FC4S. “Os membros possuem alguns compromissos. Destaco a questão da promoção de ações estratégicas em finanças verdes e sustentáveis; o compartilhamento de conhecimento para capacitação humana, incluindo a medição no que diz respeito à contribuição do centro financeiro para ações climáticas e desenvolvimento sustentável; a cooperação para a expansão do pipeline de ativos e produtos verdes; e o trabalho com outros reguladores municipais, regionais, nacionais e internacionais para construir condições favoráveis para as finanças verdes e sustentáveis”, disse o superintendente.

FC4S

O FC4S é resultado de parceria de integrantes de centros financeiros com o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, e tem secretariado instalado em Genebra, Suíça. Conta, atualmente, com 30 membros, dentre agências do governo, forças tarefas do setor privado e parcerias público-privadas. Os membros são, em sua maioria, da Europa e da Ásia, havendo alguns focos estratégicos na África e três nas Américas, sendo apenas um criado recentemente na América Latina (México), informou a assessoria de imprensa da CVM.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia