Brasil Confira dicas e cuidados para votar com segurança

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2020

Plano de Segurança Sanitária foi elaborado por especialistas do Sírio Libanês e Albert Einstein e da Fundação Fiocruz.

O primeiro turno das eleições será no dia 15 de novembro e o segundo turno, se houver, no dia 29 de novembro. A votação será das 7h às 17h, sempre no horário local. Confira dicas do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), como não deixar para votar a última hora e respeitar o horário preferencial das 7h às 10h.

Cuidados antes de sair de casa

Se estiver com febre ou se tiver tido Covid-19 nos 14 dias antes da votação, fique em casa;

Confirme local de votação e seção, pode ter ocorrido mudança;

No caminho até o local de votação, tente manter distância mínima de um metro dos outros e evite veículos cheios;

Saia de casa com a máscara: o uso é obrigatório em todas as seções;

Se possível, não leve crianças e acompanhantes;

Se possível, leve sua própria caneta. Assim você evita contato com objetos.

Cuidados no local de votação

Mantenha distância mínima de 1 metro;

É proibido uso do celular dentro da cabine de votação para proteger o sigilo do voto. Selfies são proibidas.

Não é permitido se alimentar, beber ou fazer qualquer atividade que exija retirada da máscara;

Para não atrasar o processo, lembre-se da ordem: primeiro vote em vereadora/vereador (cinco dígitos) e confirme. Depois, escolha prefeita/ prefeito (dois dígitos) e confirme;

Se tossir ou espirrar, use a parte interna do cotovelo ou um lenço;

Limpe as mãos com o álcool em gel que será disponibilizado em todas as seções antes e depois de votar;

Evite cumprimentos, abraços e apertos de mão. Não toque no rosto.

Passo a passo do voto

Entre na seção eleitoral e fique na frente da mesa;

Mostre seu documento oficial com foto em direção ao mesário;

Após o mesário ler em voz alta o seu nome, confirme que é você;

Guarde seu documento;

Limpe as mãos com álcool gel;

Assine o caderno de votação;

Se precisar do comprovante de votação, solicite ao mesário;

Quando a urna for liberada, dirija-se à cabine de votação;

Digite os números dos seus candidatos;

Na saída, limpe as mãos com álcool gel novamente.

Para justificar ausência

Se estiver fora do domicílio eleitoral no dia da eleição, justifique pelo celular. Baixe o app _e-título_ no Google Play e na Apple Store.

É possível justificar em até 60 dias após cada turno apresentando documentos que comprovem o motivo da falta (atestado médico, por exemplo). Faça no app, no site www.justifica.tse.jus.br ou procure um cartório eleitoral.

Plano de segurança sanitária

Todas as regras para o dia da eleição foram estabelecidas por médicos dos Hospitais Sírio Libanês e Alberto Einstein e da Fiocruz, disponível em https://www.justicaeleitoral.jus.br/dicas-ao-eleitor/assets/arquivos/plano-saude-sanitaria.pdf.

