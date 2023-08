Polícia Laboratório para refino de drogas é localizado pela polícia em sítio no Vale do Rio Caí

10 de agosto de 2023

Cocaína, maconha e crack foram apreendidos no local

A Polícia Civil localizou, na madrugada desta quinta-feira (10), um laboratório para refino de drogas em um sítio em São Sebastião do Caí, no Vale do Rio Caí. Dois criminosos foram presos em flagrante.

No local, os policiais apreenderam 82 quilos de maconha, 44 quilos de cocaína, 12 quilos de crack, R$ 5 mil em dinheiro, cadernos de anotações, ceduleira, cinco telefones celulares e um veículo.

A operação foi realizada pela 3ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico do Denarc. Segundo o delegado Gabriel Borges, a investigação iniciou após uma série de trabalhos desempenhados ao longo deste ano que resultou na apreensão de mais de 600 quilos de crack e cocaína que seriam distribuídos na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Com o aprofundamento das apurações, foi possível constatar que grande parte dessa droga estava sendo refinada em um sítio. Após a submissão aos processos químicos, a droga era multiplicada e distribuída no Estado.

A investigação conseguiu identificar o homem que comparecia no sítio e depois fazia as entregas das drogas. Na madrugada desta quinta, a polícia foi informada de que ele receberia uma grande quantidade de entorpecentes. Após monitoramento, o indivíduo foi abordado ao deixar o local em um veículo.

No interior do automóvel, foram encontrados 5 quilos de crack, 9 quilos de cocaína e 50 quilos de maconha. Na sequência, os agentes entraram no sítio. Com o auxílio dos cães farejadores do Denarc, foram localizados diversos tonéis enterrados com o restante da droga apreendida durante a operação desta quinta-feira.

Um segundo homem que estava no imóvel também foi preso em flagrante. No local, havia insumos e compostos químicos, como cafeína e tetracaína, balanças, prensa hidráulica, materiais para embalar as drogas, bacias, liquidificadores, bem como produtos estéticos e medicamentos a serem adicionados nos entorpecentes, como acetona, analgésicos e antibióticos.

O prejuízo ao crime organizado causado pela operação policial foi estimado em aproximadamente R$ 2 milhões. As investigações prosseguem para identificar e responsabilizar os demais membros da facção criminosa.

O delegado Gabriel Borges destacou que “a localização de laboratórios de produção de entorpecentes é um trabalho de suma importância, pois desarticula toda uma cadeia produtiva do crime organizado e revela o quão nocivo à saúde humana é a produção dessas drogas, com a utilização de compostos químicos pesados, medicamentos controlados e produtos de ordem estética”.

Laboratório para refino de drogas é localizado pela polícia em sítio no Vale do Rio Caí

2023-08-10