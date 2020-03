Rio Grande do Sul Lacen vai funcionar aos finais de semana para atender demanda de testes de coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

Laboratório Central recebe cerca de 250 amostras por dia para testar coronavírus. Foto: Luís André/Secom Laboratório Central recebe cerca de 250 amostras por dia para testar coronavírus. (Foto: Luís André/Secom) Foto: Luís André/Secom

Para intensificar o trabalho identificar ou descartar novos casos de coronavírus no Estado, o Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul) vai funcionar também aos finais de semana a partir deste sábado (21).

De acordo com a chefe do Lacen, Rosane Campanher Ramos, aos sábados e domingos o laboratório vai receber amostras de casos suspeitos e seguir com os trabalhos internos na seção de virologia, que é a responsável pelos testes do novo vírus.

O atendimento ao público pelos telefones de contato continua sendo somente de segunda a sexta. “Será uma equipe reduzida e restrita aos testes para otimizar o trabalho e botar os resultados em dia, o que não é possível durante a semana em função dos telefones de outras demandas”, explicou.

Segundo Rosane, por dia o Lacen está recebendo cerca de 250 amostras e consegue testar cerca de 150. A chefe do laboratório disse que a demanda deve crescer na próxima semana e que o trabalho aos finais de semana vai continuar enquanto for necessário. “A meta é sempre começar a semana com as análises zeradas e poder partir para as novas que chegarem”, projetou.

